Канада уже подготовила широкий пакет санкций против России - глава МИД

Глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила, что страна уже подготовила широкий пакет санкций против России, который немедленно будет введен в случае дальнейшего российского вторжения в Украину, сообщает Новое время.

Об этом министр сказала в интервью National Post.

"Наш санкционный пакет – готов. Мы сотрудничали с США, Великобританией, Австралией и делились информацией с ЕС" , - сказала Жоли.

Она подчеркнула, что канадские санкции будут введены "в первый же день" возможного вторжения.

Жоли отказалась разглашать детали санкционного пакета, отметив, что, среди прочего, речь идет о замораживании активов и запрете на въезд в Канаду определенных лиц.

При этом министр подчеркнула, что до сих пор видит «дипломатический путь» разрешения нынешнего кризиса.