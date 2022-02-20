Боевики готовят фейк об обстреле с украинского беспилотника, - разведка

Согласно данным разведки, пророссийские боевики готовят очередную провокацию. Будут распространять фейк о том, что украинские военные якобы сбрасывали взрывные устройства на дома мирных населенных пунктов с помощью беспилотников, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

Как отмечает разведка, главный специалист Министерства информации "ДНР" Александр Гриценко дал задание съемочным группам отснять последствия обстрелов, которые были совершены якобы украинскими военными.