Эвакуированные из ОРДЛО самостоятельно возвращаются домой – Резников

По данным украинской разведки, эвакуированные в Россию жители ОРДЛО самостоятельно возвращаются домой, поскольку в России их "никто не кормит и не расселяет", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала "1+1"

"То, что якобы массово вывозят граждан Украины из ОРДЛО в Россию – это на сегодняшний день тоже фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли.

Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой, их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для Мосфильма или кто там занимается киношками".

18 февраля главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию под надуманным предлогом якобы агрессии со стороны Украины.

Впоследствии российское издание "Новая газета" сообщила, что сотни эвакуированных жителей ОРДО всю ночь провели в холодных автобусах в Ростовской области РФ, их нигде не приняли.