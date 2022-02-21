В ОРДЛО сообщают о массовых грабежах квартир и домов жителей, которые вынуждены были выехать в РФ из-за приказа об эвакуации, сообщает Новое время.

В частности, в одном из телеграм-чатов эвакуированных из ОРДЛО сообщается, что в Донецке и Макеевке разграбили более 100 квартир эвакуированных граждан.

"Наши источники говорят, что за время, меньшее одних суток, было ограблено 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке именно тех, кто покинул город" , — сказано в сообщениях.

В соцсетях высказали предположение, что мародеры могли грабить квартиры не наугад, а целенаправленно, используя списки "эвакуированных".

Фото: Скриншот Помощь. Эвакуация "ЛДНР" / Telegram

19 февраля в "ЛДНР" объявили принудительную мобилизацию, а также начали массовую эвакуацию местных жителей в Россию объясняя это тем, что Украина вскоре начнет "вторжение".