Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины

Министры иностранных дел стран Европейского союза, которые соберутся в понедельник в Брюсселе, не планируют обсуждать пакет санкций против России, но подробно рассмотрят текущую ситуацию вокруг Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не будем обсуждать санкций, которые должны быть приняты против России за нападение на Украину, пока нападение не станет фактом. Надеемся, что никогда. Но если такое случится, мы немедленно выложим на стол эти санкции, они будут обсуждены и приняты в очень короткий период времени, очевидно, к тому моменту согласованны с нашими партнерами-единомышленниками" , - заявил на брифинге высокопоставленный чиновник ЕС.

Он предположил, что принятие решения о существенном пакете санкций займет "дни, а не недели", потому что "политическое решение принято на самом высоком уровне, странам-членам ЕС останется обсудить последние детали".