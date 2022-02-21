Посол России в США о вторжении: "Нет таких планов"
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у РФ якобы нет планов вторжения в Украину, и что Донбасс "является частью Украины", а Крым назвал "российской территорией", сообщает Украинская правда.
Об этом Антонов заявил в интервью телеканалу CBS.
"Нет вторжения (России в Украину – ред.) и нет таких планов", – заявил он.
Дипломат отметил, что РФ готова продолжать дипломатические усилия для "решения всех нерешенных вопросов".
Он снова повторил российскую позицию о том, что вопрос Крыма "для нас закрыт". Об ОРДЛО посол высказал противоположное мнение.
"Донбасс и Луганск являются частью Украины… мы не хотим видеть раздражителей по периметру российской территории. Мы заинтересованы в стабильных, хороших отношениях с Украиной", – заявил Антонов.
"И еще мы хотим дать возможность людям, живущим в Луганске и на Донбассе, говорить на родном языке", – добавил дипломат.
Антонов сказал, что российские войска размещены на территории РФ и никому "не угрожают".
Также он подтвердил обеспокоенность России расширением НАТО и приближением сил альянса к границам России.