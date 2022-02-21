Эвакуированные из ОРДЛО в РФ почти двое суток в автобусах без еды и сна – Денисова
Жители ОРДЛО, которых эвакуировали в РФ, почти двое суток находятся без еды и сна в холодных автобусах, заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова, сообщает Интерфакс-Украина.
"Граждане Украины, жители ОРДЛО, которых принудительно эвакуировали в Ростовскую область РФ, лишены права на достойные условия жизни. Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в не отапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить – закрыты", – написала Денисова.
Она подчеркнула, что российская власть не принимает меры по обеспечению эвакуированных временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами, чем нарушает часть первую ст.55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), согласно которой государство, контролирующее территорию должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами.
Кроме того, в нарушение ст.8 Европейской Конвенции по правам человека, которая гарантирует право на уважение к частной и семейной жизни, часть эвакуированных граждан Украины была размещена в спортивном зале г. Таганрога Ростовской области.
"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой обеспечить надлежащие условия пребывания граждан Украины в РФ, предоставить необходимую помощь, в том числе бесплатные юридические консультации и гуманитарную помощь. Обращаюсь к Генеральному комиссару УВКБ ООН, мировому сообществу о немедленном реагировании на факты нарушения РФ статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны по незаконной эвакуации граждан Украины на территорию страны-оккупанта", – написала омбудсмен Украины.