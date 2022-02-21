Гороскоп на 21 февраля для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2022 года, прогнозирует Близнецам удачный день. Овнам не советуют заниматься денежными переводами, сообщает 24 Канал.
Овен (21 марта – 20 апреля)
День неблагоприятен для финансовых операций. Обмен денег или переброску их на чужой счет, стоит отложить до завтрашнего дня.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Тельцы сегодня рискуют стать жертвой обмана со стороны недоброжелателей. Будьте внимательными и не позволяйте никому загружать вас лишними делами.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Сегодня Близнецы имеют все шансы вытянуть счастливый билет. Ваш день начнется идеально и пройдет также позитивно.
Рак (22 июня – 22 июля)
Сегодня Ракам надо подумать над своими ошибками. Постарайтесь больше не лезть в конфликтную ситуацию и по возможности сгладить острые углы в общении.
Лев (23 июля – 23 августа)
Астрологи советуют Львам уделить время общению с родными людьми. Подарите свое внимание тем, кто дорог вашему сердцу.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Дев сегодня ждет трудный выбор. Девам надо собрать все свои силы в кулак и наконец выйти из своей зоны комфорта.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Астрологи прогнозируют Весам удачный и спокойный день. На работе все будет проходить спокойно, вечер посвятите выполнению личных дел.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Астрологи предсказывают Скорпионам в понедельник удачное заключение сделки. Вторая половина дня удачна для размышлений над будущим.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцов ждет период духовного возрождения. Можете смело заниматься теми делами, которые принесут вам ожидаемый результат.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогов сегодня ждут некоторые финансовые трудности. Но несмотря на важные расходы, не забывайте отложить хотя бы небольшую сумму денег.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Астрологи категорически запрещают Водолеям в этот день употреблять алкогольные напитки. Также вам не рекомендовано тратить деньги на мелочные покупки.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Рабочие встречи в этот день лучше проводить до обеда. Утром составьте план на день и постарайтесь его выполнить.