Солнечно и местами осадки – прогноз погоды на 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, на западе Украины пройдут дожди, возможны сильные ветры с порывами до 20 м/с. В остальных областях без существенных осадков. Температура в Киеве около 8° тепла, сообщает Деловая столица.

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По данным синоптиков, днем в западных областях пройдут дожди, в Карпатах – мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер в большинстве областей юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных областях до 5° мороза; днем 6-11° тепла; в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза.

В Киеве и Киевской области без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 6-11° тепла.