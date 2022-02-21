Курс валют НБУ на 21 февраля

Курс валют НБУ на 21 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 21 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 20 февраля, достиг уровня 28.34 за 1 доллар.

Евро не изменился, и его курс составил 32.20 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 20 февраля 2022 года.

Курс рубля не изменился и составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 20 февраля 2022 года.

Фунт стерлингов подорожал на 3 коп до 38.59 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 6 коп до 30.80 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 7.13 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.342800 +0.043
EUR Евро 32.196000 --0.001
RUB Рубль 0.373790
GBP Фунт стерлингов 38.591600 +0.031
CHF Швейцарский франк 30.795700 +0.055
PLN Польский злотый 7.131900 --0.019
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