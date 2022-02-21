Курс валют НБУ на 21 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 21 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 20 февраля, достиг уровня 28.34 за 1 доллар.
Евро не изменился, и его курс составил 32.20 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 20 февраля 2022 года.
Курс рубля не изменился и составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 20 февраля 2022 года.
Фунт стерлингов подорожал на 3 коп до 38.59 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 6 коп до 30.80 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 7.13 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.342800
|EUR
|Евро
|32.196000
|RUB
|Рубль
|0.373790
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.591600
|CHF
|Швейцарский франк
|30.795700
|PLN
|Польский злотый
|7.131900