Курс валют НБУ на 21 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 21 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 20 февраля, достиг уровня 28.34 за 1 доллар.

Евро не изменился, и его курс составил 32.20 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 20 февраля 2022 года.

Курс рубля не изменился и составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 20 февраля 2022 года.

Фунт стерлингов подорожал на 3 коп до 38.59 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 6 коп до 30.80 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 7.13 за 1 польский злотый.