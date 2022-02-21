Блинкен отреагировал на призывы ввести санкции против РФ до вторжения

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники подготовили "массивный пакет" санкций против России, если она вторгнется в Украину. Однако если ввести их уже сейчас, это снизит их эффективность, сообщает Новое время.

Так Блинкен в эфире телеканала CNN прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского о возможных санкциях против РФ уже сейчас, который тот озвучил на Мюнхенской конференции.

"Как только вы активируете их, этот сдерживающий фактор исчезнет. И до последней минуты, пока мы можем попытаться привнести в это сдерживающий эффект, мы будем пытаться это делать" , — сказал глава Госдепа.

По его словам, если санкции опубликовать заранее, то Россия попытается подготовиться и спланировать свои дальнейшие действия.