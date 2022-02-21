Украинские каратисты завоевали медали на турнире K1 Premier League

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился турнир K1 Premier League Fujarah в 2022 году. Украинцам удалось четыре раза выйти на пьедестал этих соревнований, сообщает 24 Канал.

Украинки завоевали на соревнованиях три медали – "серебро" Аниты Серегиной (весовая категория до 61 кг) и Анжелики Терлюги (до 55 кг), а также "бронза" Дианы Шостак (весовая категория до 61 кг).

У мужчин Станислав Горуна стал третьим в кумите в весовой категории до 75 килограммов.

Следующий этап Премьер-лиги по карате состоится в городе Опорто (Португалия), 22 – 24 апреля.