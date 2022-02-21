Раскрыты новые детали VR-шлема Apple

Первая гарнитура дополненной и виртуальной реальности от Apple будет работать со специальным ПО, сообщает Лента.Ру.

Журналисты ссылаются на отчет Trendforce, согласно которому гарнитура смешанной реальности Apple (дополненная и виртуальная реальность) будет работать по подписке. Аналитики рассказали, что пользователи должны будут приобрести MR-шлем, однако для доступа к его продвинутым функциям нужно будет обратиться к специальному программному обеспечению. Ожидается, что Apple будет распространять данные приложения в рамках платной подписки.

Инсайдеры также раскрыли новые детали о девайсе, согласно которым стало известно, что первая гарнитура от Apple окажется премиальным продуктом и будет оценена в несколько тысяч долларов. Производитель iPhone скорее всего будет ориентироваться на Microsoft с ее гарнитурой HoloLens и в первую очередь предлагать новое устройство для коммерческого рынка.

Авторы отметили, что в настоящий момент Microsoft не требует дополнительной платы для доступа к сервисам HoloLens. Потребители могут выкупить девайс, приобрести его в рассрочку или взять в аренду.