В Турции нашли античную мозаику с изображением танцев

Археологи нашли остатки 1500-летних архитектурных сооружений, бань и мозаики в ходе седьмого этапа раскопок в древнем городе Германика в юго-восточной провинции Турции Кахраманмараш, сообщает Новое время.

Мозаика площадью 50 квадратных метров изображает пир под открытым небом с тремя женщинами, которые танцуют и развлекаются под музыку, возможно, перед охотой.

Директор музея Кахраманмараш Сафиназ Аджипаям сказала: «Во время раскопок была найдена мозаика площадью 50 квадратных метров, которая является продолжением предыдущей мозаики, которую мы обнаружили. В этом же районе были обнаружены некоторые архитектурные сооружения и остатки бань. Мозаика поистине великолепна. Мы думаем, что это изображает банкет под открытым небом. Ранее мы обнаружили здесь мозаику из двух панелей, и на ней были сцены охоты».

«Панно, которое мы нашли во время последних раскопок, на самом деле является продолжением этой мозаики 2015 года, и мы думаем, что это, вероятно, был банкет под открытым небом перед охотой. В центре сидят две пары и танцуют под музыку три женщины», — сказала она.

За последнее десятилетие археологи исследовали древний город, раскинувшийся на площади в 140 гектаров под современным пригородом. Он был обнаружен случайно в 2007 году в результате незаконных раскопок. Древний город много раз переходил из рук в руки — от хеттов (вплоть до 1600 г. до н.э.) до урартов, ассирийцев, персов, македонцев и царей Селевкидов. Он был завоеван римлянами, которые переименовали его в Germanicia Caesarea в честь императора Гая Цезаря Августа Германика.

В конце концов, арабы взяли под свой контроль в 645 году — они назвали его Мараш. Однако во время крестовых походов город несколько раз разрушался. Поразило его и стихийное бедствие — сильнейшие оползни похоронили город под землей, где он оставался скрытым почти 1500 лет.

После незаконных раскопок 2007 года Министерство культуры и туризма Турции рекультивировало землю, а музей Кахраманмараш провел интенсивные работы. Группа археологов считает, что мозаика является частью панели из 3 серий сцены до охоты — 2 из этих 3 панелей были найдены в 2015 году. Аджипаям добавила, что археологические находки были обнаружены в 35 районах в пределах границ старого города.

Было обнаружено в общей сложности 20 мозаик, потенциально связанных с римскими виллами, населенными местной элитой и военачальниками. Эти виллы были построены на склонах холмов, обеспечивая двойную цель: улучшенное наблюдение за собственностью и доступ к прохладному горному бризу в летние месяцы.

Дальнейшие раскопки запланированы в том же районе в течение 2022 года.