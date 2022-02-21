Израиль рекламой в Facebook призвал граждан выехать из Украины

В социальной сети Facebook идет реклама призыва израильских властей к гражданам своей страны немедленно покинуть Украину, сообщает Страна UA.

"Израильтяне в Украине! Сейчас не время думать, что "все будет в порядке". В кратчайшее время положение может осложниться.

Сейчас - самое время вернуться домой, поскольку если положение действительно существенно ухудшится, выезд из страны станет сложным, опасным и затрудненным. Израильтяне, возвращайтесь домой немедленно" , - гласит сопровождающий текст.

Ранее министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан немедленно покинуть Украину.