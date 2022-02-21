В США показали новые спутниковые снимки войск РФ на границе с Украиной

Новые спутниковые снимки свидетельствуют об усиленной активности российских войск, расположенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией, сообщает Европейская правда.

Снимки частной компании Maxar были сделаны 20 февраля.

По оценке компании, которая уже некоторое время отслеживает перемещение российских войск рядом с украинской границей, "к северо-западу от Белгорода и у Солоты и Валуек в России наблюдаются многочисленные новые развертывания сил на местности".

Эти территории расположены в около 35 км от границы.

Российские войска возле Валуек, спутниковый снимок Maxar Technologies

"Эта активность отличается от развертывания подразделений, которые наблюдались раньше... До недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. Сейчас (в воскресенье) большинство подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отбыли, и по всему району можно видеть следы передвижения транспортных средств и конвои бронетехники" , - отмечает компания.

В местах, где еще в прошлое воскресенье размещались значительные силы, их почти не осталось.

Некоторую военную технику заметили к востоку от Валуек, примерно в 15 км от границы с Украиной.

CNN отдельно установил геолокацию нескольких видео, появившихся в сети на выходных, на которых видно движение больших колонн с танками, гаубицами и бронетехникой в ​​районе Белгорода.