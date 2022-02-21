Австрия создала "кризисный кабинет" для реагирования на действия России

Федеральное правительство Австрии создало "кризисный кабинет" по российско-украинскому конфликту, в который вошли канцлер и главы ключевых министерств, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер.

"С этого момента мы создаем "кризисный кабинет" по поводу российско-украинского конфликта. В ближайшие дни состоятся интенсивные и регулярные обсуждения по поводу мер, необходимых, чтобы наилучшим образом среагировать на разные сценарии" , — написал он.

Канцлер отметил важность дипломатического пути разрешения конфликта на востоке Украины.

"Цель для всех нас — предотвратить войну и удержать все стороны на пути дипломатии и переговоров" , — заявил Негаммер.

По данным издания Kleine Zeitung, в "кризисный кабинет", кроме Карла Негаммера, вошли министр иностранных дел Александер Шалленберг, министр внутренних дел Гергард Карнер, министр обороны Клаудиа Таннер и министр энергетики Леоноре Гевесслер.

В СМИ подчеркнули, что в случае начала российского вторжения в Украину будет созван Национальный совет безопасности, в который входят и представители оппозиционных партий.

Кроме того, в понедельник канцлер приглашает членов "кризисного кабинета" вместе с руководителями парламентских фракций на общий брифинг с экспертами разведывательных служб.