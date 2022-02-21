Более 61 тысячи беженцев с ОРДЛО прибыли в Россию – МЧС

Границу с РФ перешли более 61 тыс. жителей ОРДЛО, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, сообщает Интерфакс-Украина.

"По результатам работы за ночь количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тыс. человек" , - сказал Чуприян.

Он отметил, что за сутки в другие субъекты РФ отправились девять железнодорожных составов.

По последним данным, в Ростовской области готовят для "беженцев" до 20 тыс. мест в оздоровительных лагерях, санаториях и так далее. Пункты временного размещения организовывают питание и медицинское обслуживание.

Сейчас рассматриваются варианты по расширению числа российских регионов, которые будут принимать беженцев.

В ОРДЛО 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за якобы обострения вооруженного конфликта. В первую очередь вывозят женщин, детей и пожилых. В частности, только из неподконтрольной Украине части Донецкой области намерены вывезти до 700 тысяч человек.