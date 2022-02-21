Еще один регион РФ ввел режим ЧС из-за беженцев из ОРДЛО

В Саратовской области приняли решение о вводе режима чрезвычайной ситуации на фоне приема беженцев из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил губернатор региона Валерий Радаев на оперативном совещании, сообщает Газета.ru.

"Для оперативной организации приема беженцев глава региона поручил ввести режим ЧС на территории Саратовской области", – говорится в сообщении.

Министерству труда и соцзащиты поручили обеспечить проживание беженцев, приезжающих в регион. Предполагается, что за каждым объектом, где разместят жителей ОРДЛО, закрепят персонального ответственного.

Уточняется, что министерству образования надо в короткие сроки организовать учебу для детей, приехавших из Донбасса.

Ранее режим был ЧС введен в Ростовской, Пензенской и Воронежской областях.