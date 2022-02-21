Генсек ОБСЕ призвала соблюдать "режим тишины" на Донбассе

Всем сторонам конфликта на Донбассе следует прекратить применение тяжелого вооружения и вернуться к соблюдению режима прекращения огня.﻿ Об этом заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид, сообщает Деловая столица.

20 февраля она написала в Twitter, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе рост количества случаев применения тяжелого оружия, запрещенного Минскими договоренностями. И как следствие — рост количества сообщений об ущербе и пострадавших.

"Призываю все стороны увести тяжелое вооружение из зоны безопасности, соблюдать режим прекращения огня и защищать мирных жителей" , — сказала Шмид.