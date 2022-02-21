Россия продолжает готовить вторжение в Украину – Белый дом
В Белом доме заявили, что Россия продолжает готовить полномасштабное вторжение в Украину. Нападение может произойти в ближайшее время, сообщает Новое время.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время", — подчеркнула она.
Псаки отметила, что США готовы к дипломатическому решению ситуации, однако не исключают суровых последствий, если "Россия выберет войну".