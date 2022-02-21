Карантин в Украине: пять областей находятся в "красной" зоне

В Украине по состоянию на 21 февраля пять областей находятся в "красной" зоне карантина. В этих регионах действуют ужесточенные эпидемические правила, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

На "красном" эпидемическом уровне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. В этих регионах фиксируются проблемы с коэффициентом заражения коронавирусом и превышен уровень госпитализаций.

В "желтой" зоне карантина по-прежнему находятся Львовская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области. Все остальные регионы, в том числе и Киев, отнесены к "оранжевом" уровню эпидемического зонирования.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине подтвердили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом.