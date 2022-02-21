Трамп запустил приложение своей соцсети Truth Social

Приложение новой социальной сети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social появилось в маркетплейсе Apple Store, сообщает Газета.ru.

Приложение доступно для скачивания, но пользоваться им пока нельзя. После регистрации и создания аккаунта пользователя оповещают о том, что «из-за высокого спроса» он находится в списке ожидающих.

«Мы тебя любим, и ты для нас не просто очередной номер» , — говорится в сообщении.

Truth Social запущена в американский федеральный праздник — 21 февраля в США отмечается День президента.