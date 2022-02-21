В Китае создали самый большой в мире самолет-амфибию

Китай создал и успешно испытал новейший прототип самолета-амфибии AG600, который сможет покрыть все акваторию Южно-Китайского моря, сообщает Українські Новини.

Четыре двигателя прототипа AG600-1003 прошли испытания, сообщила Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC). После AG600-1003 будут собраны еще два самолета AG600.

Предыдущий прототип самолета, известный как Kunlong, совершил свои первые полеты в 2017 году и первый испытательный полет над океаном в 2020 году.

В 2022 году в рамках проекта AG600 поставлена ​​цель: три новых самолета перейдут на стадию окончательной сборки, а три самолета совершат первые полеты, сообщила Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC), ведущий производитель самолетов в стране.

Многоцелевой самолет-амфибия, разработанный AVIC, является ключевым элементом авиационной техники в системе аварийно-спасательных операций Китая. Самолет предназначен для пожаротушения, морских спасательных операций и других аварийно-спасательных операций. Его также можно использовать для наблюдения за океаном, изучения ресурсов или для перевозки людей и грузов между островами.

Самолет-амфибия AG600 сочетает в себе самолет с лодкой, что позволяет ему взлетать и приземляться как на суше, так и на воде. При посадке на землю самолет может разворачивать задние колеса вдоль фюзеляжа, а носовое колесо выходит из-под киля лодки.

Самолет рассчитан на перевозку до 50 пассажиров, может летать со скоростью 500 км/ч и имеет запас хода до 12 часов. Кроме того, самолет в форме лодки всего за 20 секунд собирает в свои баки до 12 тонн воды. Эта вода может быть использовано для тушения пожаров.

Самолет был собран в 2021 году, и с тех пор были завершены испытания систем, включая авионику, управление мощностью и работу гидравлики. Разработчик утверждает, что самолет AG600 совершил более 100 часов испытательных полетов, накопив и получив большой объем данных летных испытаний.

Самолет AG600 стал самым большим самолетом-амфибией в мире, обогнав японский US-2 и BE-200 из РФ.