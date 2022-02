Credit Suisse отверг обвинения после утечки данных

Среди клиентов одного из крупнейших в мире частных банков, швейцарского Credit Suisse, на протяжении многих лет могли быть автократы, попавшие под санкции бизнесмены, лица, подозреваемые в наркоторговле, контрабанде людьми, военных преступлениях, сообщает Радио Свобода.

К такому выводу пришла группа журналистов из числа из сотрудников немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, британской The Guardian, французской Le Monde, The New York Times и других изданий, изучив материалы крупной утечки данных о счетах более чем 30 тысяч клиентов Credit Suisse по всему миру. Она показала, что нечистые на руку люди могли открывать и поддерживать счета в этом банке, даже когда финансовое учреждение, предположительно, имело основания сомневаться в происхождении их денег.

Отмечается, что Sueddeutsche Zeitung получила сведения анонимно через защищённый цифровой почтовый ящик более года назад. Данные касались счетов, которые открывались начиная с 1940-х годов и вплоть до последнего десятилетия.

Немецкая газета анализировала полученную информацию совместно с некоммерческой журналистской группой - Центром по исследованию коррупции и организованной преступности, а также с десятками партнёрских медийных организаций.

Как отмечает The New York Times, утечка банковской информации включала, в частности, счета, связанные с чиновниками в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

Как утверждается, один из счетов в Credit Suisse был открыт в 1998 году для жены Касым-Жомарта Токаева, который сейчас является президентом Казахстана, и их сына Тимура, которому тогда было всего 14 лет. При этом Токаев находился на госслужбе, ни у него, ни у жены не было бизнеса.

Credit Suisse 20 февраля - в тот же день, когда стало известно об утечке, категорически отверг обвинения.

"Отчёт основан на неполной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к тенденциозным толкованиям деловой деятельности банка", - заявили в Credit Suisse, добавив, что 90 процентов упомянутых счетов уже закрыты или находились в процессе закрытия до получения запросов прессы.

"Мы продолжим изучение вопроса и примем дальнейшие меры при необходимости", - отметили в банке.

