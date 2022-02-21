Microsoft начала разработку новой Windows

Инженеры компании Microsoft начали разработку новой операционной системы Windows. Ее название пока что не раскрыто, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Новая операционна система предположительно получит название Windows 12. Инсайдеры утверждают, что она будет иметь якобы совсем иную структуры.

Специалисты решили отказаться от старой базы, на основе которой построены предыдущие версии ОС, в том числе и Windows 11. 12-ая версия будет требовать наличия чипа безопасности Microsoft Pluton и криптографического чипа TPM 2.0.

Возможно, Windows 12 будет иметь некоторые наработки из Windows 10X для работы на менее производительных устройствах. Также Home и Pro версии ОС будут требовать учетную запись пользователя для улучшения интеграции с сервисами Microsoft.

Сроки выхода операционной системы неизвестны. Тем временем окончание поддержки Windows 10 ожидается уже в 2025 году.