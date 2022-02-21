Нужно всего одно упражнение, чтобы побороть боль в затылке

Боль в затылке и висках часто вызвана не заболеваниями, а перенапряжением. Причина в переутомлении мышц и повышенном внутричерепном давлении. Боль возникает на фоне высокого психического напряжения, стресса, тревоги и депрессии. Часто больной чувствует тошноту и головокружение, сообщает Доктор Демченко.

Из-за постоянной работы за компьютером наши головы тянутся вперед, к монитору. Это вызывает избыточное напряжение в мышцах, а в дальнейшем приводит к головным болям. Одной из самый острых является боль в затылке. И побороть ее довольно просто. О том как это сделать смотрите более подробно в видео.