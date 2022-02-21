Hubble показал галактический вальс в созвездии Пегаса

В рубрике «Изображение недели» на сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлен великолепный снимок структуры под обозначением Arp 298, сообщает 3Dnews.

Источник изображений: NASA

Названное образование — это пара взаимодействующих галактик. Они входят в Атлас пекулярных галактик — каталог, созданный американским астрономом Хэлтоном Арпом (Halton Arp). Пекулярная галактика — структура, которую невозможно отнести к определённому классу в последовательности Хаббла, поскольку она обладает ярко выраженными индивидуальными особенностями.

В данном случае запечатлены галактики NGC 7469 и IC 5283. Они находятся на расстоянии приблизительно 200 млн световых лет от нас в созвездии Пегаса.

NGC 7469 — это спиральная галактика с перемычкой. В таких объектах спиральные ветви начинаются на концах перемычки, в то время как в обычных спиральных галактиках они выходят непосредственно из ядра. Что касается IC 5283, то это галактика–компаньон меньшей массы.

Представленное изображение получено при помощи двух инструментов на борту «Хаббла». Это, в частности, прибор Wide Field Camera 3 (WFC3): камера позволяет захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра. Кроме того, был задействован инструмент ACS (Advanced Camera for Surveys).