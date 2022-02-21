Украинская теннисистка взлетела в мировом рейтинге

В понедельник, 21 февраля, Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг, изменения в котором коснулись почти всех украинок. Лишь наша прима Элина Свитолина осталась на 15-й позиции. А вот некогда 20-я ракетка планеты Даяна Ястремская подскочила на 26 строчек – со 146-й на 120-ю, сообщает Обозреватель.

Взлету 21-летней одесситки поспособствовала победа в Дубае над третьим номером рейтинга – чешкой Барборой Крейчиковой. Правда, после нее Ястремская уступила в 1/4 финала другой представительнице Чехии Маркете Вондроушовой.

Второй ракеткой страны стала Ангелина Калинина, которая поднялась с 50-го места на 49-е. Наивысшим же достижением для 25-летней девушки из Новой Каховки остается 48-я позиция.

Надежда украинского тенниса, 19-летняя Марта Костюк, опустилась с 49-й ступеньки на 54-ю. В 2022 году она успела сыграть уже 10 матчей, победив в шести.

Опытная Леся Цуренко потеряла шесть строчек и сейчас пребывает на 127-й.