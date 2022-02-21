Шольц ответил детям на вопрос, является ли Путин убийцей

В сети появилось видео общения канцлера Германии Олафа Шольца с детьми. На опубликованных кадрах можно увидеть, как мальчик задает вопрос главе правительства ФРГ: "Путин убийца?", сообщает Страна UA.

Шольц прямо на него не отвечает. Он говорит, что "Путин несёт ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность" и вспоминает в связи с этим о российском оппозиционере Алексее Навальном, который сейчас отбывает заключение в колонии.

Далее девочка задает Шольцу вопрос о том, должен ли Путин отправиться в тюрьму. Канцлер Германии отвечает, что это должен решать народ России.