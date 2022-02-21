Ситуация на Донбассе: Ткаченко заявил о разоблачении фейков

Украинский Центр по противодействию дезинформации и стратегическим коммуникациям за выходные 19-20 февраля зафиксировал 10 лживых сообщений о ситуации на Донбассе, также украинские власти получили один из темников российских пропагандистов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр информационной политики Украины Александр Ткаченко на брифинге 21 февраля

"Центр только в эти выходные разоблачил 10 классических фейков. Мне как бывшему продюсеру было смешно смотреть на дом, который они снимали дважды, кажется. То сначала ДРГ там было, то те, кто пытались что-то взорвать, то люди, которые взорвали тот УАЗик.

Фактически они работают по темникам. Такой вариант темника попал к нам в руки (Ткаченко показал листы с тезисами – ред.), по которым и ОРДЛОвские СМИ, и СМИ российские пытаются дезинформировать наше общество, используя манипуляции и провокации. Чего только стоит вывоз украинцев в Российскую Федерацию" , - сказал он. ﻿

По словам Ткаченко, "информация, что там тысячи или десятки тысяч людей, не совсем соответствует действительности".

Кроме того, Ткаченко заявил о начале новой фазы гибридной войны, передает﻿ "Сегодня".