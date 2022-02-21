Запасы угля на складах ГК ТЭС Украины продолжают снижаться

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины в период с 14 по 21 февраля 2022 года уменьшились на 5,3% (на 39,2 тыс. тонн) – до 697,4 тыс. тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики, сообщает Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, с начала года запасы выросли в 1,6 раза (на 31 декабря 2021 года – 435,7 тыс. тонн), также они в 2,3 раза больше, чем годом ранее (на 22 февраля 2021 года – 301,1 тыс. тонн).

Как сообщалось, поставки угля на склады ГК ТЭС Украины в январе 2022 года увеличились на 8% (на 148,2 тыс. тонн) по сравнению с декабрем 2021 года – до 1 млн 990,7 тыс. тонн. В т.ч. поставки импортного угля составили 643,4 тыс. тонн (+1,6 раза), угля украинской добычи на – 1 млн 347,3 тыс. тонн (-6,5%).