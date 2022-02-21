Макрон из-за кризиса в Украине отложил выдвижение на пост президента

Президент Франции Эммануэль Макрон должен был на этой неделе объявить о выдвижении на президентские выборы, однако из-за ситуации вокруг Украины это объявление будет отложено. Об этом, со ссылкой на источник в окружении Макрона, сообщает Интерфакс.

По его словам, приоритетом для президента сейчас является поиск выхода из российско-украинского конфликта.

"Трудно безмятежно примерить на себя костюм кандидата в президенты, когда в Европе война у ворот" , - заявил источник. ﻿

Предполагается, что о выдвижении на новый срок Макрон объявит уже на следующей неделе.

Он занимает пост президента с 14 мая 2017 года.