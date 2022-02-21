Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ
Владимир Путин в понедельник проведет внеочередное заседание Совета безопасности РФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
"Это - большой Совет безопасности", - сказал он журналистам.
"Также у президента сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров", - продолжил Песков.
У него поинтересовались, является ли заседание Совбеза в понедельник экстренным или регулярным.
"Это нерегулярное (заседание - ред)", - ответил представитель Кремля.
Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позднее.