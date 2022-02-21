Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ

Владимир Путин в понедельник проведет внеочередное заседание Совета безопасности РФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Это - большой Совет безопасности" , - сказал он журналистам.

"Также у президента сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров" , - продолжил Песков.

У него поинтересовались, является ли заседание Совбеза в понедельник экстренным или регулярным.

"Это нерегулярное (заседание - ред)" , - ответил представитель Кремля.

Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позднее.