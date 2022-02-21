В МИУ заявляют, что оснований для отмены авиарейсов нет

Отмена рейсов в Украину иностранными перевозчиками вызвана информационным обострением. Реальных угроз нет, а рейсы будут замешены украинскими авиакомпаниями.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова на брифинге, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Нынешнее отмены рейсов рядом иностранных авиакомпаний продиктованы исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями по безопасности полетов" , - сказал он.

Кубраков отметил, что государство работает над оперативным замещением отмененных рейсов украинскими авиаперевозчиками.