В ВОЗ назвали предполагаемую дату завершения пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. Об этом заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает Газета.ru.

По ее словам, под концом пандемии не подразумевается то, что люди больше не будут болеть COVID-19. Имеется в виду, что не будет больших всплесков случаев заражения коронавирусом.