Войска РФ покинут Беларусь только при "объективной необходимости"

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что российские войска, прибывшие на учения "Союзная решимость-2022", покинут республику только при возникновении "объективной необходимости". Об этом, ссылаясь на Минобороны Беларуси, сообщает Лента.ру.

НАТО при этом призвали РФ отвести войска от границ страны, добавила пресс-служба оборонного ведомства.

Уточняется, что в места постоянной дислокации российские войска будут возвращаться только "когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим" .

В Минобороны РФ добавили, что все происходящее сейчас в республике — "сугубо внутреннее дело" .