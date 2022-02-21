Войска РФ покинут Беларусь только при "объективной необходимости"
В Министерстве обороны Беларуси заявили, что российские войска, прибывшие на учения "Союзная решимость-2022", покинут республику только при возникновении "объективной необходимости". Об этом, ссылаясь на Минобороны Беларуси, сообщает Лента.ру.
НАТО при этом призвали РФ отвести войска от границ страны, добавила пресс-служба оборонного ведомства.
Уточняется, что в места постоянной дислокации российские войска будут возвращаться только
"когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим".
В Минобороны РФ добавили, что все происходящее сейчас в республике —
"сугубо внутреннее дело".
При этом, во многом время отправки войск России обратно зависит и от
"западных коллег", пояснили в ведомстве.