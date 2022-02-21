Торговля сжиженным природным газом в мире выросла

Торговля сжиженным природным газом (СПГ) в мире в 2021 году выросла на 6%, до 380 млн тонн, говорится в ежегодном прогнозе развития рынков СПГ концерна Shell, сообщает ТАСС.

"Мировая торговля сжиженным природным газом в 2021 году выросла на 6% и составила 380 млн тонн. Рост обусловлен преодолением многими странами экономических последствий пандемии коронавируса", - сказано в отчете.

Рост спроса на СПГ и ограниченное предложение газа привели к волатильности цен на природный газ и СПГ, отмечает Shell. В частности, в октябре прошлого года цены достигли рекордно высокой отметки из-за того, что Европа, где запасы газа упали до исторически низкого уровня, пыталась обеспечить поставки СПГ для удовлетворения зимнего спроса на газ. Свою роль сыграла и неопределенность вокруг поставок газа из России, считает концерн.