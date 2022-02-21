Песков: саммит с участием Путина и Байдена сейчас не планируется

Саммита президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает Газета.ru.

"Нет, пока конкретных планов [по проведению саммита] на этот счет нет" , — подчеркнул представитель Кремля.

Как объяснил Песков, сейчас есть понимание, что будут продолжаться контакты между РФ и США на уровне министров иностранных дел.

"Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой" , — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, не исключаются контакты представителей правительства РФ и Франции.

В дальнейшем президенты России и США, в случае необходимости, могут принять решение о контактах, заключил Песков.