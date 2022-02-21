Volkswagen показал новый пикап Amarok

Вместе с новыми изображениями, Volkswagen показал уже более десятка картинок, но все что позволено нам увидеть лишь эскизы пикапа, сообщает 24 Канал.

Судьба модели Amarok от Volkswagen долгое время была под вопросом – пикап второго поколения решали выпускать, потом передумывали и снова меняли решение. В 2020 году Volkswagen показал следующий Amarok на тизерных изображениях, затем добавил еще несколько эскизов, а сейчас обнародовал еще пару картинок, которые показывают профиль и корму пикапа.

Известно, что Volkswagen Amarok второго поколения будет создан на основе Ford Ranger. Переход на новую платформу означает увеличенные габариты и соответственно больше пространства в салоне. При этом Volkswagen обещает, что пикап во многом будет оригинальным. В частности, у немецкого пикапа другие капот, передние крылья, решетки радиатора и фары.

Официальные изображения салона пикапа, также на эскизах, демонстрируют заметные отличия от Ranger и внутри Amarok. При этом есть и общее – вертикальный экран информационно-развлекательного комплекса.

Моторная линейка Volkswagen Amarok, вероятно, также будет заимствована у Ford Ranger, по крайней мере частично. Американский пикап предлагается с 3-литровым дизельным V6, четырехцилиндровые дизели с одним и двумя турбокомпрессорами и 2,3-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost.

Производство Volkswagen Amarok второго поколения будут в Аргентине и Южно-Африканской Республике, причем к европейским автосалонам пикапы будут прибывать именно из Африки. Дебют новинки должен состояться в этом году.

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Фото: эскизы Volkswagen Amarok второго поколения / Volkswagen Commercial Vehicles
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Фото: эскизы Volkswagen Amarok второго поколения / Volkswagen Commercial Vehicles
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Фото: эскизы Volkswagen Amarok второго поколения / Volkswagen Commercial Vehicles
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Фото: эскизы Volkswagen Amarok второго поколения / Volkswagen Commercial Vehicles
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Фото: эскизы Volkswagen Amarok второго поколения / Volkswagen Commercial Vehicles
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Фото: эскизы Volkswagen Amarok второго поколения / Volkswagen Commercial Vehicles
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Фото: эскизы Volkswagen Amarok второго поколения / Volkswagen Commercial Vehicles
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Фото: эскизы Volkswagen Amarok второго поколения / Volkswagen Commercial Vehicles
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Фото: эскизы Volkswagen Amarok второго поколения / Volkswagen Commercial Vehicles
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Фото: эскизы Volkswagen Amarok второго поколения / Volkswagen Commercial Vehicles
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