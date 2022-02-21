Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия, получив взамен гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS News, сообщает Новое время.

Ведущая отметила, что после распада СССР Украина обладала большим ядерным арсеналом и задала вопрос украинскому министру: оглядывается ли он в прошлое с мнением, что не стоило отказываться от ядерного оружия, что это была ошибка, на что Кулеба ответил утвердительно.

В то же время, по его словам, "какие бы ошибки не были допущены в истории — нынешняя жизнь дает отличные возможности эти ошибки исправить".

"И учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, учитывая тот факт, что гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины" , — подчеркнул Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции заявил, что инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Этот документ должен обеспечить Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Зеленский отметил, что Украина имеет право потребовать перейти от политики умиротворения к выполнению гарантий безопасности и мира в Украине.

Будапештский меморандум (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Документ, подписанный после добровольного отказа Украины от ядерного оружия на начале 90-х, вступил в силу с момента подписания. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила его как официальный документ, обязательный для выполнения всеми участниками.