Звездный новичок "Барселоны" хет-триком установил уникальное достижение

Форвард Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг стал автором уникального достижения, пишет Андрей Вырва, РБК-Украина.

32-летний габонец забил три гола в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", который его команда выиграла со счетом 4:1.

Обамеянг стал первым игроком в XXI веке, которому удалось оформить хет-трик в испанской Ла Лиге, английской Премьер-Лиге, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

Для габонца это 12 хет-трик сделаный в топ-чемпионатах.