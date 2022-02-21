Рецепт сочной домашней колбасы в пакетах
Здесь важно плотно утрамбовать мясо в пакеты и хорошо их скрепить. Делать это советуют с помощью нитки. Чем жирнее будет мясо, тем сочнее получится колбаса, сообщает Сегодня.
Очень важно в эпоху консервантов стараться их избегать. Сделать это максимально бюджетно можно с помощью продуктов домашнего производства. Из курицы получаются натуральные полезные сосиски, а из свинины можно попробовать сделать колбасу.
Процесс этот затратный по времени. Сначала мясо должно побыть в соли минимум сутки, потом столько же – в специях. Кроме обычной соли, нужна нитритная.
Пакеты для запекания режутся вдоль и закрепляются с помощью нитей.
Автор рецепта – Камчатникова Татьяна – рекомендует брать мясо с жиром, так колбаса будет сочнее.
Домашняя колбаса в пакетах
Ингредиенты на один килограмм мяса:
- 1 кг мяса с жиром;
- по 12 г нитритной соли, каменной соли;
- перец черный, сухой чеснок, кардамон, смесь для колбасок.
Как приготовить:
- Мясо нарезать крупно, добавить соль. Перемешать и убрать в холодильник минимум на одни сутки.
- Третью часть мяса нарезать соломкой, остальное – кубиком 1,5 см. Добавить все специи. Вымешать в течение 15 минут. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на сутки.
- Набить мясо в подготовленные заранее пакеты для запекания. Оставить при комнатной температуре, чтобы колбаски согрелись, на три часа.
- Отправить в духовку на два часа при температуре 50 градусов. Увеличить температуру до 80 градусов и запекать до температуры колбасы от 69 до 71 градуса. Или около 15-25 минут.
- Готовую колбасу опустить в холодную воду и остудить. Убрать в холодильник минимум на одни сутки.
Здесь смотрите, как формуется эта домашняя колбаса.