Рецепт сочной домашней колбасы в пакетах

Здесь важно плотно утрамбовать мясо в пакеты и хорошо их скрепить. Делать это советуют с помощью нитки. Чем жирнее будет мясо, тем сочнее получится колбаса, сообщает Сегодня.

Очень важно в эпоху консервантов стараться их избегать. Сделать это максимально бюджетно можно с помощью продуктов домашнего производства. Из курицы получаются натуральные полезные сосиски, а из свинины можно попробовать сделать колбасу.

Процесс этот затратный по времени. Сначала мясо должно побыть в соли минимум сутки, потом столько же – в специях. Кроме обычной соли, нужна нитритная.

Пакеты для запекания режутся вдоль и закрепляются с помощью нитей.

Автор рецепта – Камчатникова Татьяна – рекомендует брать мясо с жиром, так колбаса будет сочнее.

Домашняя колбаса в пакетах

Ингредиенты на один килограмм мяса:

1 кг мяса с жиром;

по 12 г нитритной соли, каменной соли;

перец черный, сухой чеснок, кардамон, смесь для колбасок.

Как приготовить:

Мясо нарезать крупно, добавить соль. Перемешать и убрать в холодильник минимум на одни сутки. Третью часть мяса нарезать соломкой, остальное – кубиком 1,5 см. Добавить все специи. Вымешать в течение 15 минут. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на сутки. Набить мясо в подготовленные заранее пакеты для запекания. Оставить при комнатной температуре, чтобы колбаски согрелись, на три часа. Отправить в духовку на два часа при температуре 50 градусов. Увеличить температуру до 80 градусов и запекать до температуры колбасы от 69 до 71 градуса. Или около 15-25 минут. Готовую колбасу опустить в холодную воду и остудить. Убрать в холодильник минимум на одни сутки.

Здесь смотрите, как формуется эта домашняя колбаса.