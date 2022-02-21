Какие партии возглавляют рейтинг на выборах в Раду: итоги опроса

На выборах в Верховную Раду партию "Слуга народа" готовы поддержать 14% украинцев или 20% среди определившихся и идущих на выборы. "Европейскую солидарность" — 12% или 17% соответственно, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют итоги исследования "Президентские и парламентские рейтинги: февраль 2022 года", презентованного Украинским институтом будущего.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, больше всего голосов получила бы президентская партия "Слуга народа" — 14% голосов или 20% среди определившихся и идущих на выборы. В декабре 2021 года было 14% и 19% соответственно.

На втором месте — "Европейская солидарность" Петра Порошенко: 12% или 17% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. "ЕС" несколько улучшила свои позиции: в декабре было 12% и 16% соответственно.

На третьем месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь": ее бы поддержали 9% украинцев или 13% из них, кто определился и пойдет на выборы. Показатели ОПЗЖ по сравнению с декабрем не изменились.

На четвертом месте — "Батькивщина": 9% или 12% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

На пятом — партия экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова: 6% или 8% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Во второй пятерке — "Сила и честь", "Наши", "Украинская стратегия", "Партия Шария" и "Свобода".

Исследование проводилось среди 2 400 респондентов в период с 8 февраля по 18 февраля 2022 года. В целом, выборка представляет взрослое население Украины (возрастом 18 лет и старше). Статистическая погрешность не превышает 2%.