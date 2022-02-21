В ЕС решили решили ввести санкции против еще пяти человек
Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза решили добавить еще пять человек в санкционный список, введенный в связи с нарушением суверенитета Украины, сообщает УНИАН.
Об этом журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил в Twitter.
"Министры иностранных дел ЕС только что одобрили замораживание активов и запрет на въезд еще пяти людям за подрыв территориальной целостности Украины", – сообщил Йозвяк.
По его данным, эти пять человек способствовали проведению выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму или были избраны в российский парламент в 2021 году.
Напомним, в марте 2014 года ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят ущерб или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают замораживание активов этих лиц и запрет им на въезд в ЕС.
В предыдущий раз ЕС продлил на шесть месяцев соответствующие санкции – до 15 марта 2022 года. В нынешний санкционный список входят 177 человек и 48 компаний.