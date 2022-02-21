Кулеба рассказал об ожиданиях от возможного саммита Байдена и Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях от возможного саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, сообщает УНИАН.

Об этом Кулеба сообщил в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

По его словам, этой ночью он провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Он проинформировал меня об инициативе провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным. Мы приветствуем эту инициативу. Мы верим, что стоит использовать каждое усилие, направленное на дипломатическое решение" , - сказал Кулеба.

Министр добавил, что госсекретарь заверил его в том, что во время возможной встречи Байдена и Путина "никакие решения не будут приниматься за спиной Украины".

"И мы будем тесно координировать с ним, когда они будут готовиться к этому саммиту, чтобы синхронизировать наши позиции и обеспечить, чтобы наш интерес был учтен" , - отметил Кулеба.

"Конечно, как люди, которые отчаянно хотят избежать войны, мы надеемся, что оба президенты выйдут из комнаты (переговоров) с договоренностью о том, что Россия выводит свои силы из Украины" , - подчеркнул он.

Министр отметил, что это будет четким свидетельством, что Россия готова к деэскалации.

"Если этого не произойдет, это будет означать, что мы остаемся в эскалационной логике России" , - добавил Кулеба.

Возможная встреча Байдена и Путина

Как сообщалось, 18 февраля президент США Джо Байден заявил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным после встречи главных дипломатов стран - Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, если до этого времени Россия не вторгнется в Украину. Встреча Блинкена и Лаврова запланирована на 24 февраля.

Также Байден выразил уверенность, что Путин принял решение о дальнейшем вторжении российских войск в Украину в ближайшие дни. По его словам, вдоль границ Украины размещено более 150 тыс. российских военных.

При этом Байден в очередной раз заявил о готовности западных стран ввести серьезные санкции против РФ в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину. Он повторил, что российские власти могут избрать дипломатический путь урегулирования ситуации.