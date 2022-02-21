Резников рассказал о принудительной мобилизации в ОРДЛО

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о принудительной мобилизации мужчин в ОРДЛО. По его словам, боевики буквально "захватили их в заложники", запугивают и угрожают пытками в случае отказа взяться за оружие, сообщает УНИАН.

"Российские оккупационные администрации объявили всеобщую мобилизацию, то есть захватили в заложники мужчин. Добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе, поэтому людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают украинскими шпионами и будут пытать" , – отметил он.

Как пишет в Twitter журналист Алексей Мацука из Донецка, Мужчин насильственно забирают в военкоматы и заставляют идти воевать.

"Ни о каких добровольцах идти воевать против своих земляков из Краматорска и Мариуполя нет и речи. Люди в Донецке, Макеевке, Харцизске, Енакиево прячутся от группировки Пушилина. Боятся выходить на улицы, чтобы их не заставляли убивать жителей Донбасса" , – написал он.

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