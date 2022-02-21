Сегодня "Слуга народа" рассмотрит исключение Трухина и Кузьминых

Сегодня "Слуга народа" рассмотрит исключение Трухина и Кузьминых
Фото: Facebook

Сегодня в 19.00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга Народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели. Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук на своем Телеграм-канале﻿.

По ее словам, народные депутаты обсудят "приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады". Кроме того, на обсуждение вынесут вопрос "исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых".

Спикер добавила, что заседание фракции пройдет "в режиме Zoom-конференции".

"Таким образом фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасного характера", – написала Палийчук.
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