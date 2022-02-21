Сегодня "Слуга народа" рассмотрит исключение Трухина и Кузьминых
Сегодня в 19.00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга Народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели. Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук на своем Телеграм-канале.
По ее словам, народные депутаты обсудят
"приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады". Кроме того, на обсуждение вынесут вопрос
"исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых".
Спикер добавила, что заседание фракции пройдет
"в режиме Zoom-конференции".
"Таким образом фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасного характера", – написала Палийчук.