Сегодня "Слуга народа" рассмотрит исключение Трухина и Кузьминых

Сегодня в 19.00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга Народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели. Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук на своем Телеграм-канале﻿.

По ее словам, народные депутаты обсудят "приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады" . Кроме того, на обсуждение вынесут вопрос "исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых" .

Спикер добавила, что заседание фракции пройдет "в режиме Zoom-конференции" .