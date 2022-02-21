Бюджетный электрический кроссовер Dacia Spring перестанут выпускать

Самый доступный батарейный кроссовер в Европе через два года перейдет в новое поколение, производитель подтвердил, что у новинки будет другая платформа, чем у Renault 4 и 5, сообщает 24 Канал.

В ходе пресс-конференции, посвященной финансовым результатам Renault Group в 2021 году, французский мультибренд сообщил, что вышел в прибыль после двух лет убытков. Также французский автомобильный конгломерат наметил свою "дорожную карту" для электромобилей до 2025 года. По этому плану самые интересные события должны произойти в 2024 году, когда портфолио группы пополнят четыре новых электромобиля, одним из которых будет преемник для Spring.

На 2024 год запланировано шесть премьер электрокаров. Среди них возрождены в электрической форме Renault R4 и Renault R5, еще одна неизвестная модель, коммерческий фургон, таинственная новинка под брендом Dacia и новинка от Alpine, основой для которой будет Renault R5.

Новинка Dacia заменит электрокроссовер Spring, один из самых дешевых электрокаров в Европе. Эта модель собирается в Китае, в Европе было продано более 46 тысяч машин этой модели.

Генеральный директор Группы Renault Лука де Мео отметил, что новый электрический кроссовер Dacia будет ездить на платформе CMF-A и будет иметь кузов длиной 3734 миллиметра, а значит, представит самый маленький А-сегмент.

Также французский автомобильный конгломерат обнародовал предварительный просмотр нового концептуального автомобиля с работающим на водороде двигателем внутреннего сгорания – его раскроют в мае. Электрическая модель под брендом Alpine – компактный кроссовер GT-X Over на базе платформы Megane E-Tech и Nissan Ariya, он должен дебютировать на рынке в 2025 году.

Эти новые поступления – часть более крупного плана, над которым работает альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Он предполагает добавление 35 новых электромобилей в линейку группы к концу десятилетия.