Разрыв между Зеленским и Порошенко сократился — опрос

В свежем президентском рейтинге от центра Социс лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский, однако разрыв между ним и Петром Порошенко сократился до незначительного, сообщает Новое время.

По данным опроса от Социс, за Зеленского готовы проголосовать 17,1% всех опрошенных и 23,7% среди тех, кто определился с выбором и пойдет на выборы.

Порошенко поддержали соответственно 15,8% и 21,9% респондентов.

На третьем месте расположилась Юлия Тимошенко с результатом 6,3% и 9,7%.

Далее идут Юрий Бойко (6,1% и 8,5%), Дмитрий Разумков (5,9% и 8,2%), Евгений Мураев (5,6% и 7,7%), Игорь Смешко (5,4% и 7,4%), Владимир Гройсман (4,6% и 6,4%).

Рейтинг других кандидатов существенно ниже.

В случае проведения второго тура выборов, в который бы вышли Зеленский и Порошенко, за действующего президента проголосовал бы 51% опрошенных, а за его предшественника — 49%.

Опрос проводился 11−16 февраля. Методом телефонного интервью CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%.